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علوم الدار

جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم تعلن انطلاق البرنامج التدريبي للمعلمين في اليابان

جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم تعلن انطلاق البرنامج التدريبي للمعلمين في اليابان
23 يوليو 2024 00:57

أبوظبي (وام)

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أعلنت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم انطلاق البرنامج التدريبي للمعلمين في اليابان، ضمن خطط ومبادرات الجائزة لاستدامة التميز، وتطوير الأساليب التعليمية للمعلمين، وصقل مهاراتهم، وتمكينهم من البرامج التدريبية المتطورة، لتعزيز الزخم المعرفي للمعلمين في المجالات العلمية المختلفة.
وشارك المعلمون الفائزون في الدورة الرابعة للجائزة من الدول المشاركة في البرنامج التدريبي الذي تنظمه الجائزة بالتعاون مع مركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا التابع لجامعة طوكيو.
وتضمن البرنامج في الأسبوع الأول تعريف المشاركين بالأساليب التعليمية اليابانية في مختلف المجالات المعرفية، مثل الابتكار والذكاء الاصطناعي، والتعلم المستمر، وتعزيز مهارات القراءة لدى الطلبة وآلية التعامل مع مختلف الفئات الطلابية.
كما تخللت البرنامج زيارات لعدد من المدارس بمختلف الفئات العمرية للاطلاع على تجربة التدريس بشكل واقعي، بجانب زيارات أخرى لعدد من الجامعات.
ويندرج البرنامج التدريبي في إطار الرؤية المستقبلية للجائزة، والمتمثلة في تعزيز المضامين والممارسات التي تسهم في تكريس سمات المعلم المتميز، وتوفير أفضل الممارسات العالمية في الأساليب التعليمية، وإكسابهم خبرات معرفية دولية، والاطلاع على أحدث المنهجيات والتقنيات المواكبة للتغيرات السريعة في المجالات العلمية. والتقى مروان النقبي نائب رئيس البعثة والقائم بأعمال سفارة الدولة في اليابان بالإنابة الدكتور حمد الدرمكي، الأمين العام لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم الذي قدم نبذة حول الجائزة ودورها في إثراء العملية التربوية، وترسيخ النهضة التربوية الشاملة، لتحفيز المعلمين، ونشر ثقافة التميز بين الكوادر التربوية.

جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم
اليابان
الاستدامة
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