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نهيان بن مبارك: تنشيط ذاكرة الطلبة لاستيعاب تاريخ الوطن الخالد

نهيان بن مبارك: تنشيط ذاكرة الطلبة لاستيعاب تاريخ الوطن الخالد
23 يوليو 2024 00:58

أبوظبي (وام)
انطلقت أمس الأول فعاليات الأسبوع الأخير من فعاليات وأنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن التي تحمل عنوان «المستقبل الإماراتي» والذي تتناول موضوعات تتعلق بالفضاء والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ومدن المستقبل إضافة إلى العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية، والتراثية، وذلك من خلال برنامج «قدوتي».

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وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بالجهود الكبيرة التي بذلتها نحو 17 مدرسة و5 مراكز ثقافية وإبداعية و7 جامعات وكليات على مستوى الدولة، وكافة المشاركين في أنشطة البرنامج من كتاب الإمارات ومبدعيها ومفكريها وقنانيها، في إطار التعاون والشراكة المثمرة مع صندوق الوطن، والتي كان لها أبلغ الأثر في أن تحقق البرامج الصيفية لصندوق الوطن. وقال معاليه «هذا النجاح اللافت، واكتساب ثقة الطلاب من أبناء وبنات الإمارات وأولياء الأمور على السواء، هو ما يدفعنا للاستمرار في هذه البرامج مستقبلاً، موجهاً كافة القائمين على الأنشطة باستغلال الأسبوع الأخير في تنشيط ذاكرة الطلاب المشاركين لاستيعاب تاريخ الوطن وأيامه الخالدة.

نهيان بن مبارك
صندوق الوطن
الذكاء الاصطناعي
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