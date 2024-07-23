10 نساء يحصدن جوائز مسابقة أجمل مخرافة في «مهرجان ليوا للرطب»

سجلت مسابقة أجمل مخرافة في مهرجان ليوا للرطب، منافسات بين 110 مشاركين ومشاركات، حيث حصدت 10 نساء جوائز المسابقة التي أقيمت ضمن الدورة الـ 20 التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر لغاية 28 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وأظهرت نتائج مزاينة رطب بومعان، حضور مميز للنساء في قائمة الفائزين، وذلك بعد منافسات جرت بين 36 مالك مزرعة، فيما توجت اللجنة المنظمة الفائزين بمسابقتي أجمل مخرافة رطب ومزاينة بومعان، بحضور عبيد خلفان المزروعي، مدير مهرجان ليوا للرطب، ومبارك علي القصيلي المزروعي مدير المزاينة.

وأسفرت النتائج في مسابقة «أجمل مخرافة رطب» عن فوز «عائشة محمد جمعة المرر» بالمركز الأول، ونالت المركز الثاني «سوادة سيف الخييلي»، وحلت بالمركز الثالث «حمده محمد الهاجري»، وفي المركز الرابع «نوره حمدان محمد سعيد العرياني»، وفي المركز الخامس «زاهرة محمد الهاجري»، وفي المركز السادس «سلامة حمدان محمد سعيد العرياني»، وفي المركز السابع «صغيرة سالم سعيد روضه المنصوري»، وفي المركز الثامن «مزنة سيف راشد المزروعي»، وفي المركز التاسع «شمسة بيات حمد بالسم المنصوري»، وفي المركز العاشر «عوشة مرشد علي المرر».



أما في مزاينة بومعان، ذهب المركز الأول إلى «ورثة علي مصبح الكندي»، وحصدت المركز الثاني «میره على مرشد المرر»، وجاءت بالمركز الثالث «سريعة عامر جديد المنصوري»، وفي المركز الرابع «سيف صياح سالم طماش المنصوري»، وحل خامساً «جابر علي مرشد خميس المرر»، وكان المركز السادس من نصيب «ورثة سهيل قنزول غانم الشامسي»، ونالت المركز السابع «فاطمة عبيد جمعة المزروعي وأبناؤها»، وجاءت في المركز الثامن «عفراء محمد خلفان الهاملي»، وفي المركز التاسع «عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي»، وفي المركز العاشر «أحمد محمد علي مرشد المرر».



وبدأت لجنة تحكيم مزاينة الرطب صباح اليوم تسلم مشاركات مزاينة رطب «الفرض» ضمن الشوط المفتوح وشوط مزارع منطقة العين، والتي سيتم إعلان نتائجها مساء غد الأربعاء، بعد مرورها بمراحل التحكيم وزيارة المزارع المتأهلة.

وتعلن مساء اليوم على مسرح المهرجان نتائج الفائزين في مزاينة «الخلاص» ضمن الشوط المفتوح وشوط مزارع منطقة العين.