"كليفلاند أبوظبي" ينفذ أول إجراء تشخيصي من نوعه في الإمارات لتحديد منشأ نوبات الصرع في الدماغ

نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وهو جزء من مجموعة M42، في تنفيذ أول تخطيط كهربائي ثلاثي الأبعاد للدماغ في دولة الإمارات (تخطيط كهربية الدماغ المُجسم)، وهو إجراء تشخيصي يحدد بأدنى تدخل جراحي المنشأ الدماغي لنوبات الصرع البؤرية التي يصعب علاجها.

وتضمَّن الإجراء تدخلاً جراحياً لزراعة أقطاب كهربائية دقيقة في الدماغ لتحديد منبع نوبات الصرع التي يصعب تحديدها بالطرق العلاجية التقليدية، ونُفِّذ على مريض من مواطني الإمارات كان يعاني من الصرع لأكثر من عقدٍ من الزمان. وبعد نجاح العملية الجراحية، خضع المريض لمتابعة اختصاصيي مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في بيئة مراقبة مكثفة ضمن وحدة مراقبة الصرع لمدة 10 أيام مع بقاء الأقطاب في مكانها.

وخلال تلك الفترة، التقطت نوبات الصرع لدى المريض وعرّفت مصادرها في الدماغ، وطُبق تيار كهربائي من خلال الأقطاب لتحفيز نوبات صرع محددة لدى المريض بهدف التعرف على المنطقة التي نشأت منها النوبات، والمعروفة باسم «منطقة الصرع».

وقال الدكتور فلوريان روزر، رئيس معهد الأعصاب في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «إن لم نتمكن من تحديد منشأ نوبات الصرع عبر تسجيل كهربية الدماغ القياسي من خلال الرأس أو وسائل التصوير الأخرى غير الجراحية، على غرار الرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني أو التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني للانبعاثات المشعة أثناء النوبة، يصبح إجراء التخطيط الكهربي ثلاثي الأبعاد للدماغ أمراً لا مفر منه. وينطوي هذا الإجراء على مراقبة منشأ نوبات الصرع في الدماغ، على النقيض من المراقبة عبر الرأس من الخارج. إلا أن التحدي لهذا الإجراء يكمن في وضع الأقطاب عميقاً في الدماغ دون إلحاق أي ضرر بالأوعية الدموية وبنية الدماغ الحيوية. لذلك تعمل برمجياتنا المتطورة في دولة الإمارات على الجمع بين العديد من إجراءات التصوير لوضع خطة محكمة وآمنة وفعالة لزرع الأقطاب».

وقال الدكتور أوجين العشّي، استشاري طب الأعصاب في معهد الأعصاب في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «أظهرت العديد من الدراسات بأن التدخل الجراحي المبكر يحسن المخرجات العلاجية على مستوى الذاكرة وجودة الحياة ومعدلات نجاح العلاج التي قد تصل إلى 70% حسب الحالة».

وسلَّط الدكتور أوجين الضوء على تعدد التخصصات اللازمة لهذا الإجراء، وأبرز الدور الحيوي لخبراء الصرع وجراحي الأعصاب، وعلماء النفس العصبي، واختصاصيي الأشعة العصبية، واختصاصيي الأشعة في الطب النووي، وقال: «يمثل هذا الإنجاز دلالة على التزام فريقنا متعدد التخصصات ودعم معهدنا، والهيئات الصحية المعنية، ويظهر الإرادة القوية للمريض وأفراد أسرته. ونفخر بتحقيق هذه النتيجة ونشكر المريض على الثقة التي منحنا إياها».

ويتوّج نجاح أول إجراء للتخطيط الكهربي ثلاثي الأبعاد للدماغ في دولة الإمارات إنجازاً يثري التقدم الطبي الذي تحرزه الدولة. ويُذكر أن معهد الأعصاب في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي هو أول مركز يوفر خدمة علاج الصرع من المستوى الرابع في دولة الإمارات.

ويقدم مركز علاج الصرع من المستوى الرابع في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي المراقبة العصبية المتقدمة وقدرات التصوير المتطورة، ما يتيح تنفيذ تقييم جراحي شامل للصرع، ووضع خطة علاجية شاملة للمرضى المصابين بحالات الصرع المستعصية.