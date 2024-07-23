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علوم الدار

"طرق دبي" تنفذ أعمال تحسينات مرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد

"طرق دبي" تنفذ أعمال تحسينات مرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد
23 يوليو 2024 16:38

 نفذت هيئة الطرق والمواصلات أعمال تحسينات مرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد، شملت توسعة سطحية للمخرج 55 المؤدي إلى شارع الرباط بطول 600 متر وزيادة مسافة التداخل المروري بعدما أُضيفَ مسار جديد ليصل عدد المسارات إلى 3. 

تعتبر التوسعة السطحية على مخرج 55 من الأعمال التطويرية المهمة، كونها تسهم بشكل مباشر في رفع مستوى السلامة المرورية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمخرج من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الرباط من 3000 مركبة في الساعة إلى 4500 مركبة في الساعة بزيادة تصل إلى 50%، وخفض زمن الرحلة للمركبات المتجهة من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الرباط باتجاه معبر الخليج التجاري من 10 دقائق إلى 4 دقائق أي بمعدل 60%.

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وأكدت الهيئة أن التوسعة المرورية على المخرج المتجه من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الرباط، تندرج ضمن الأعمال التطويرية التي تنفذها خلال عام 2024، وتشمل أكثر من 45 موقعاً على مستوى إمارة دبي، لمواكبة ودعم النمو المستدام للإمارة، وبالتالي تحقيق السعادة والرفاهية للسكان، لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة.

المصدر: وام
شارع الشيخ محمد بن زايد
طرق دبي
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