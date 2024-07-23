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علوم الدار

طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً غداً

أبوظبي
23 يوليو 2024 17:26

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:20 والمد الثاني عند الساعة 02:48، والجزر الأول عند الساعة 09:35 والجزر الثاني عند الساعة  20:34.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 12:03، والجزر الثاني عند الساعة 06:04.

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المصدر: وام
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