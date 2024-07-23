«الاتحاد» تنشر مشاريع «الأجندة الوطنية».. الإمارات تعدّ شبابها المواطن ليكون نموذجاً عالمياً

دينا جوني (دبي)

أعدّت المؤسسة الاتحادية للشباب 12 مشروعاً نوعياً في مختلف القطاعات تشكّل الحزمة الأولى من المبادرات التي ستطبّق لغاية عام 2026، وذلك ضمن الأجندة الوطنية للشباب 2031 التي أطلقتها الأسبوع الماضي.

وقال خالد النعيمي، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، لـ «الاتحاد»: إن المشاريع الشبابية الـ12 تقع ضمن خمسة محاور، هي المهارات والتعليم، وجودة الحياة، والاقتصاد، والمجتمع والقيم، والقدوة.

وسيتم تطبيق المشاريع بالتعاون مع عددٍ كبيرٍ من الشركاء من مختلف قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى عددٍ من المنظمات الدولية، والتي تشكل جميعها الداعم الأساسي للشباب المواطن.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق وتنفيذ المزيد من المبادرات الداعمة للأجندة الوطنية للشباب 2031، لافتاً إلى أن المبادرات الجديدة ستتم دراستها وتطويرها وقياس أثرها، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء جدد من القطاعين الحكومي أو الخاص الحريصين على دعم وتمكين شباب الوطن.

وقال: إن الحزمة الأولى من المبادرات والتي تمتد للأعوام الثلاثة المقبلة، هي جزء من الأجندة الوطنية للشباب التي جاءت نتيجة لرؤية القيادة الحكيمة، ولتفعيل دور شباب الوطن الذين يمثلون أكبر شريحة من المجتمع الإماراتي.

وتهدف الأجندة إلى أن يكون الشباب الإماراتي النموذج الأبرز محلياً وعالمياً، من خلال تمكين ودعم الكفاءات الشبابية الواعدة، بما يحقق الرؤية الوطنية في بناء مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.



محور الاقتصاد

- برامج تخصصية في الثقافة المالية وإدارة الإنفاق والادخار لدى الشباب

حزمة من المبادرات والبرامج التخصصية في التوعية المالية الموجهة للشباب؛ بهدف تمكينهم وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة أمورهم المالية بكفاءة، من خلال اتخاذ قرارات مالية مناسبة تسهم في تعزيز بناء مستقبل مستقر ومستدام.



- افتتاح مشروع الحي الإماراتي

مشروع «الحي الإماراتي» يقدم للشباب فرصة لإطلاق مشاريعهم التجارية من خلال محطات خصصت لهم في أكثر المناطق حيوية في الدولة، إذ عملت المؤسسة مع الشركاء على توفير مساحات مجانية للشباب لإطلاق مشاريعهم؛ بهدف تطوير أعمالهم وتعزيز مكانتهم في عالم الأعمال.



- العمل على برنامج البعثات الاجتماعية للشباب

برنامج يسهم في تأهيل الشباب للمشاركة في البعثات الاجتماعية الخاصة بالمساعدات الإماراتية حول العالم، وإعداد متخصصين في الإغاثة والعمل الإنساني، من خلال تقديم برامج وأنشطة تنموية متخصصة في هذا المجال.



- إطلاق الميثاق الوطني للشباب

عقد ميثاق وطني مع الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص للتعاون والشراكة في تطوير آليات عمل تسهم في تعزيز قدرات الشباب المعرفية والعملية، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية في مختلف المجالات.



محور القدوة

- إطلاق جائزة تقديرية للشباب

جائزة تقديرية مخصصة للشباب، تكريماً لإنجازاتهم وإسهاماتهم في التنمية الوطنية، واحتفاءً بما قدموه محلياً وعالمياً، ولتحفيز أقرانهم على بذل الجهود لرد الجميل للوطن، وإبراز إبداعاتهم وقدارتهم الابتكارية في مختلف المجالات.



- إطلاق بودكاست 100 موجّه

برنامج حواري يمثل سلسلة من الحلقات المرئية والمسموعة المصورة، والذي يستضيف شخصيات مُلهمة من أصحاب الخبرات والكفاءات المتميزة لتوجيه الشباب وتعزيز تطلعاتهم نحو تطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم في مختلف المجالات العلمية والعملية، لتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية.



محور المهارات والتعليم

- برامج التعاون المشترك مع وزارة الدفاع - هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية

برامج مشتركة تهدف إلى رفع مستوى الوعي المعرفي والمهارات والمواهب لمجندي الخدمة الوطنية، بحيث توائم المتغيرات بكافة القضايا المعاصرة، وتزويدهم بالمعلومات والمفاهيم وتوسيع مداركهم من خلال برامج ودورات تدريبية في مختلف المجالات.



- تعزيز جاهزية الشباب بمهارات المستقبل

تمكين الشباب من مهارات المستقبل، وتعزيز مساهمتهم الفاعلة من خلال منحهم الفرص للاستفادة من البرامج والمحتوى التعليمي التفاعلي الذي تتيحه المنصة لتطوير قدراتهم وتوسيع آفاقهم المعرفية.



- إطلاق الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة

تمكين المواهب الشبابية الواعدة لتطوير العمل الحكومي، بما يضمن جاهزيتها لمواكبة التوجهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات، والمساهمة في تصميم وتنفيذ الخطط والمشاريع الوطنية.



محور جودة الحياة

- العمل على منصة شباب الإمارات الرقمية

حزمة من المبادرات والبرامج التخصصية في التوعية المالية الموجهة للشباب؛ بهدف تمكينهم وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة أمورهم المالية بكفاءة، من خلال اتخاذ قرارات مالية مناسبة تسهم في تعزيز بناء مستقبل مستقر ومستدام.



- إطلاق دراسة مراكز الشباب المستقبلية

دراسة لرسم ملامح النموذج الجديد المطوّر لـ«مراكز الشباب» المستقبلية التي ستحتضن إبداعات ومواهب الشباب، وتكون الوجهة الأساسية لاستثمار طاقاتهم وتوظيف إمكانياتهم في تحقيق المزيد من الإنجازات بمختلف المجالات.



- العمل على تطوير مساحات شبابية

نموذج مستحدث لمساحات تطويرية تخدم فئة الشباب من حيث توفير بيئة حاضنة لإبداعاتهم وإمكاناتهم، من خلال تعاون قائم على الشراكات الاستراتيجية في القطاعات كافة، للاستفادة من مختلف الخدمات والموارد لتنفيذ مشاريع تنموية في ميدان العمل الشبابي.