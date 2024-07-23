«التسامح» تختتم برنامج «الفارس الصغير» في مدارس أبوظبي والعين

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنشطة برنامج «الفارس الصغير»، ضمن «ملتقى القيض» في 8 مراكز صيفية في أبوظبي والعين، بهدف تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية لدى الصغار، وشارك في أنشطة الفارس الصغير أكثر من 200 طالب وطالبة من 8 مدارس.

وركز برنامج الفارس الصغير على تقديم شرح مبسط للمفاتيح الستة للشخصية المتسامحة، إضافة إلى تبسيط مبادئ وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية، من خلال الرسم والكلمات، والحكايات، والمسابقات الترفيهية، والألعاب.

وقالت عفراء الصابري، مدير عام وزارة التسامح والتعايش، إن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش للعالمين بالوزارة كافة، تركز دائماً على الوصول بقيم التسامح والتعايش إلى فئات المجتمع كافة، لتتحول إلى أسلوب حياة لأفراد المجتمع الإماراتي كافة، من المواطنين والمقيمين على السواء، ومن هنا كان ترحيب وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، لتنظيم 8 ورش تدريبية من برنامج «الفارس الصغير» لطلاب المدارس في كل من أبوظبي والعين، من أجل تعزيز هذه القيم الإماراتية الأصيلة في نفوس الأجيال الجديدة، إضافة على تعريفهم بوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر الشريف برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتعريفهم بأهم بنودها.

وأوضحت الصابري أن برنامج «الفارس الصغير» يركز على تقديم شرح مبسط لمفهوم وقيم التسامح للأطفال حتى سن 13 عاماً، وذلك على شكل قصص وتمارين تتضمن مواقف تعكس السلوكيات المتصلة بأهم صفات الشخصية المتسامحة.