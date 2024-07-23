«الصحة العالمية» تبحث التعاون مع «دبي الإنسانية»

دبي (الاتحاد)

استقبلت «دبي الإنسانية» الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط.

وسلطت الزيارة لأكبر مركز إنساني في العالم الضوء على التعاون المستمر بين «دبي الإنسانية» ومنظمة الصحة العالمية، في معالجة الطوارئ العالمية، خصوصاً الأزمات المستمرة، لاسيما في غزة والسودان.

والتقت الدكتورة بلخي فريق «دبي الإنسانية»، وموظفي منظمة الصحة العالمية، معبرة عن تقديرها لجهودهم الدؤوبة في دعم مهمة منظمة الصحة العالمية لتقديم الخدمات الصحية الحرجة، خلال الحالات الطارئة.

وقامت د. بلخي في جولة في مرافق التخزين والمستودعات، بما في ذلك صالة العرض، وسلسلة التبريد، ومركز تجهيز المجموعات، ومركز المعرفة والتطوير، حيث شهدت بنفسها الدعم والموارد التي تقدمها «دبي الإنسانية»، والتي تشكّل عنصراً حاسماً في تسهيل الاستجابات السريعة والفعالة للاحتياجات الصحية العاجلة.

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة «دبي الإنسانية»: نحن فخورون بدعم منظمة الصحة العالمية في مهمتها الحيوية لتقديم الخدمات الصحية خلال حالات الطوارئ. لقد مكّنتنا شراكتنا من توفير المساعدات والموارد بسرعة إلى المناطق التي تحتاج إليها بشدة. تعاوننا مع منظمة الصحة العالمية طويل الأمد، كما يتضح من خلال قاعدة بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية، وخلال جائحة كوفيد-19، والزلازل في تركيا وسوريا، والأزمة المستمرة في غزة والسودان، مما يبرز قوة وأهمية العمل المشترك لجعل الجهود الإنسانية أكثر كفاءة واستدامة.«

وقالت الدكتورة بلخي: «إن شراكة منظمة الصحة العالمية مع «دبي الإنسانية» تجسد قوة العمل الجماعي في مواجهة الطوارئ الصحية الإقليمية والعالمية. يلعب الدعم والموارد المتوفرة دوراً محورياً في تقديم المساعدات في الوقت المناسب إلى من هم بحاجة إليها.