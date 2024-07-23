الثلاثاء 23 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان

رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان
23 يوليو 2024 22:05

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم في قصر البحر في أبوظبي، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان. 
وتبادل سموهما، مع سمو الشيوخ وضيوف المجلس، التحية والأحاديث الودية.
كما تناولا عدداً من الموضوعات التي تتعلق بشؤون الوطن وتحقيق تطلعات شعبه انطلاقاً من رؤية الدولة التنموية الطموحة التي تضع بناء الإنسان على قمة الأولويات وجوهراً للتنمية والجاهزية للمستقبل، بجانب تعزيز دوره في تنمية مجتمعه وتطويره وتقدمه ومواصلة تحقيق المكتسبات الوطنية، سائلين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات أمنها وتقدمها وازدهارها. 
حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين وضيوف المجلس.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
رئيس الدولة وملك البحرين: تعزيز التعاون لخدمة أولويات التنمية والازدهار المستدام
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
ولي عهد عجمان
عمار بن حميد النعيمي
آخر الأخبار
أفراد من شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور
اليوم 21:24
بايدن يستقل الطائرة عائدا إلى واشنطن
الأخبار العالمية
بايدن يظهر لأول مرة منذ انسحابه من الانتخابات الرئاسية
اليوم 22:30
رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان
اليوم 22:05
كامالا هاريس تصل إلى ميلووكي في ولاية ويسكنسن لإطلاق حملتها الانتخابية
الأخبار العالمية
كامالا هاريس تقترب من حسم الترشح للرئاسة
اليوم 21:54
جهود إنقاذ ناجين وانتشال جثث من انهيارين أرضيين في إثيوبيا
الأخبار العالمية
ارتفاع كبير لعدد قتلى انهيارين أرضيين في إثيوبيا
اليوم 20:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©