ريم الهاشمي تلتقي مع وزير خارجية الأوروغواي

مونتيفيديو (وام)

قامت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، بزيارة إلى جمهورية الأوروغواي لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في ما يتعلق بالمفاوضات الجارية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وكتلة السوق المشتركة الجنوبية «الميركوسور».

ضم وفد الدولة سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين والسفير غير المقيم لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية وجمهورية الباراغواي، بالإضافة إلى فريق من وزارة الخارجية، فضلاً عن عددٍ من ممثلي القطاع الخاص في الدولة.

وأعربت معالي الهاشمي، خلال المحادثات مع المسؤولين في الأوروغواي ومع معالي المهندس عمر باغانيني، وزير خارجية جمهورية الأوروغواي، عن تقدير دولة الإمارات لدعم الأوروغواي في متابعة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولة وكتلة الميركوسور، مشيرة إلى إنجاز الجولة الأولى من المفاوضات في أوائل يوليو من هذا العام.

وأكدت معاليها أنّ توقيع الاتفاقية سيؤدي إلى زيادة التدفقات التجارية والاستثمارات بين دولة الإمارات والدول الأعضاء في السوق المشتركة الجنوبية، حيث أبرمت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول متعددة، وأقامت روابط اقتصادية مع شركاء استراتيجيين كجزء من استراتيجيتها طويلة الأمد لتنويع روابطها وعلاقاتها الاقتصادية وتطوير شراكات دولية قويّة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

وبحثت معالي الهاشمي مع معالي باغانيني سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التبادل التجاري، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة.

وأشادت معاليها بإنجازات الأوروغواي في مجال التنمية المستدامة، خاصة في قطاعي الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، مؤكدة التزام دولة الإمارات بنهج شامل لمكافحة تغيّر المناخ، وضمان الازدهار والتقدم للجميع.