الأربعاء 24 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ريم الهاشمي تلتقي مع وزير خارجية الأوروغواي

ريم الهاشمي تلتقي مع وزير خارجية الأوروغواي
24 يوليو 2024 01:02

مونتيفيديو (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. ريادة دبلوماسية في الأزمة الروسية الأوكرانية
محمد بن راشد: مستمرون في تعزيز قدرات بيئتنا الداعمة للمواهب

قامت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، بزيارة إلى جمهورية الأوروغواي لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في ما يتعلق بالمفاوضات الجارية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وكتلة السوق المشتركة الجنوبية «الميركوسور».
ضم وفد الدولة سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين والسفير غير المقيم لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية وجمهورية الباراغواي، بالإضافة إلى فريق من وزارة الخارجية، فضلاً عن عددٍ من ممثلي القطاع الخاص في الدولة. 
وأعربت معالي الهاشمي، خلال المحادثات مع المسؤولين في الأوروغواي ومع معالي المهندس عمر باغانيني، وزير خارجية جمهورية الأوروغواي، عن تقدير دولة الإمارات لدعم الأوروغواي في متابعة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولة وكتلة الميركوسور، مشيرة إلى إنجاز الجولة الأولى من المفاوضات في أوائل يوليو من هذا العام.
وأكدت معاليها أنّ توقيع الاتفاقية سيؤدي إلى زيادة التدفقات التجارية والاستثمارات بين دولة الإمارات والدول الأعضاء في السوق المشتركة الجنوبية، حيث أبرمت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول متعددة، وأقامت روابط اقتصادية مع شركاء استراتيجيين كجزء من استراتيجيتها طويلة الأمد لتنويع روابطها وعلاقاتها الاقتصادية وتطوير شراكات دولية قويّة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.
وبحثت معالي الهاشمي مع معالي باغانيني سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التبادل التجاري، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة.
وأشادت معاليها بإنجازات الأوروغواي في مجال التنمية المستدامة، خاصة في قطاعي الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، مؤكدة التزام دولة الإمارات بنهج شامل لمكافحة تغيّر المناخ، وضمان الازدهار والتقدم للجميع.

الأوروغواي
مونتفيديو
سعيد عبدالله القمزي
الإمارات
ريم الهاشمي
آخر الأخبار
الإمارات.. ريادة دبلوماسية في الأزمة الروسية الأوكرانية
الأخبار العالمية
الإمارات.. ريادة دبلوماسية في الأزمة الروسية الأوكرانية
24 يوليو 2024
بايدن يتعهد بإنهاء حرب غزة
الأخبار العالمية
بايدن يتعهد بإنهاء حرب غزة
24 يوليو 2024
الاتفاق الجديد تضمن استئناف طيران شركة الخطوط الجوية اليمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي في اليمن
24 يوليو 2024
كامالا هاريس لدى وصولها إلى مطار ميلووكي ميتشل الدولي بولاية ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هاريس تتصدر الترشيحات لخلافة بايدن في السباق الانتخابي
24 يوليو 2024
مهاجرون على متن قارب حديدي صغير ينتظرون النجدة من سفينة إنقاذ في المياه الدولية بين تونس ولامبيدوزا (رويترز)
الأخبار العالمية
دراسة: 84.7% من مهاجري جنوب الصحراء دخلوا تونس دون تأشيرات
24 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©