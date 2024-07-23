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علوم الدار

«الطاقة والبنية التحتية» تطلق الدورة الثانية لجائزة البحث والابتكار

«الطاقة والبنية التحتية» تطلق الدورة الثانية لجائزة البحث والابتكار
24 يوليو 2024 01:02

أبوظبي (وام) 

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أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الدورة الثانية من جائزة البحث والابتكار 2024 - 2025، تحت رعاية معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز البحث العلمي والابتكار، في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان.
تتضمن الجائزة 5 محاور رئيسة تشمل حلول الطاقة لمستقبل أفضل، والأمن المائي واستدامة المياه، ومدن المستقبل، وثورة النقل، بالإضافة إلى عصر الإسكان، موزعة على 6 فئات تضم مؤسسات القطاع الحكومي، ومؤسسات القطاع الخاص من شركات متخصصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، والجامعات ومراكز البحوث، وفئة الشباب المبتكرين، إضافة إلى فئة الشركات الناشئة، والباحثين من أفراد وخبراء.
ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة للفئات المستهدفة، على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي، للمشاركة في جائزة وزارة الطاقة والبنية التحتية للبحث والابتكار، من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني MOEI.GOV.AE.
وحددت اللجنة المنظمة للجائزة 30 سبتمبر من العام الحالي، موعداً نهائياً للتقديم للجائزة، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في فبراير 2025، وتكريمهم بمختلف فئات الجائزة.
وأوضح المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل، أن جائزة البحث والابتكار تهدف إلى تشجيع الباحثين والمبدعين، لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان والعمل المناخي، بما ينسجم مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات الخمسين عاما المقبلة، وصولاً لمئوية الإمارات 2071.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال الجائزة إلى دعم الأفكار الريادية والمشاريع المبدعة، التي تسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2031، وتحفيز المزيد من البحث العلمي.

وزارة الطاقة والبنية التحتية
الإمارات
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