الياه سات.. قصة نجاح إماراتية في أعماق القارة الأفريقية

هدى الطنيجي (أبوظبي)

تُسطر شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، المزود الرائد لخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قصة نجاح في القارة الأفريقية، من خلال حضورها القوي في العديد من دول القارة بفضل قوة واتساع نطاق التغطية الجغرافية لأقمارها الصناعية والمستوى المتفوق لحلولها وخدماتها.

وتتواجد «الياه سات» حالياً في 28 دولة أفريقية، وتلعب الشركة دوراً حيوياً في تمكين جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تلك الدول من خلال خدماتها الموثوقة لربط المجتمعات الأكثر احتياجاً لخدمات التعليم الإلكتروني والطب عن بعد وغيرها من القطاعات.

وقال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الياه سات في مقابلة خاصة مع «الاتحاد» خلال فعاليات منتدى «الياه سات» رفيع المستوى لوزارات حكومية في زيمبابوي الأسبوع الماضي: «تعتبر زيمبابوي من أسرع الأسواق الأفريقية نمواً بالنسبة لشركة الياه سات، حيث تسهم الشركة في دعم الجهود الحكومية للارتقاء بالخدمات في العديد من القطاعات لا سيما التعليم والصحة».

وأضاف: «أنجزت الشركة بالفعل عبر وحدتها التابعة لخدمات إنترنت النطاق العريض (ياه كليك) ربط أكثر من 2000 مدرسة تضم ما يقارب 1.3 مليون طالب، وهناك ما يزيد على 3000 مدرسة أخرى في الخطة، الأمر الذي سيوفر خدمات (الإنترنت) لما يقارب 1.9 مليون طالب إضافيين.

وتتيح خدمات الإنترنت الفضائي ربط المدارس في الأماكن النائية التي تفتقد لتلك الخدمات وتسهيل وصول الطلاب إلى المحتوى الإلكتروني ومساعدة المعلمين على أداء رسالتهم التعليمية من خلال شاشات البث التفاعلية الذكية بجودة عالية».



خدمات «الإنترنت»

أشار آل علي إلى أن شركة الياه سات أنجزت أيضاً ربط ما يزيد على 500 مستشفى بخدمات الإنترنت من خلال شركة ياه كليك وشركة الثريا للاتصالات المتنقلة التابعة لـ«الياه سات».

ويتيح ذلك تقديم خدمات الطب وتشخيص الحالات عن بعد بدلاً من الحاجة إلى السفر لمسافات بعيدة وأماكن نائية، كما يدعم الجهود الطبية في حالات الطوارئ، الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال.

وتعمل «الياه سات» على ربط حوالي 2000 مستشفى أخرى خلال المرحلة المقبلة.



الجهات المستفيدة

وقدر آل علي عدد الجهات المستفيدة من خدمات «الياه سات» في زيمبابوي حالياً بما مجموعه 3200 جهة بين مدارس ومراكز طبية وجهات حكومية.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الجهات المستفيدة بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، إذ ينتظر الانتهاء من ربط 1064 مدرسة خلال الأيام القليلة المقبلة، أضف إلى ذلك أن هناك اهتماماً كبيراً من الوزارات والجهات الحكومية، الأمر الذي اتضح بجلاء خلال المنتدى رفيع المستوى لوزارات حكومة زيمبابوي، والذي استقطب وزراء ومسؤولين كباراً من وزارات تقنية المعلومات والصحة والتعليم، وفي مقدمتهم معالي ت. مافيرتيرا، وزيرة تقنية المعلومات والاتصالات وخدمات البريد، ومعالي توريراي مويو، وزير التعليم الابتدائي والثانوي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في وزارتي الصحة والتعليم.

وأشاد المسؤولون الحكوميون في زيمبابوي بالدور الحيوي الذي تلعبه حلول الياه سات للاتصال عبر الأقمار الصناعية في دعم الجهود الحكومية لتطوير الخدمات التعليمية والصحية.