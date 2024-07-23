أبوظبي.. عاصمة الصحة والرياضة

أبوظبي، سان فرانسيسكو (الاتحاد، د ب أ)

لأنها تجمع بين سهولة التنقل والصحة والترفيه والرياضة، توفر إمارة أبوظبي مسارات آمنة بمواصفات عالمية للدراجات الهوائية، لتعزيز معايير جودة حياة المواطنين والمقيمين ورفع الوعي العام لاعتمادها كوسيلة للتنقل. وكشفت دراسة أجريت في بريطانيا أن الذهاب إلى العمل أو المدرسة بالدراجة يقلل مخاطر الوفاة الناجمة عن أسباب صحية بنسبة 50%. وتبين للفريق البحثي أن الأشخاص الذين يستخدمون الدراجات الهوائية في التنقل تتراجع احتمالات وفاتهم بسبب مرض السرطان، وتقل احتمالات احتياجهم لأدوية أمراض القلب والأمراض النفسية.