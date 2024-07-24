الأربعاء 24 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صرف المعاشات التقاعدية لشهر يوليو بعد غد

صرف المعاشات التقاعدية لشهر يوليو بعد غد
24 يوليو 2024 11:15

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر يوليو 2024 الجمعة الموافق 26 من الشهر بقيمة إجمالية تبلغ 794.520.346.03 درهم، بزيادة قدرها 83.196.561 درهماً عن يوليو 2023، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية 711.323.785.25 درهم. 

ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف 48.199 مستفيداً، بزيادة قدرها 1.364‬ مستفيداً عن الشهر نفسه من العام الماضي 2023 الذي بلغ فيه العدد 46.835 مستفيداً. 

أخبار ذات صلة
"المعاشات": 17.304 مشتركين على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023
«المعاشات» تعرف بخطوات احتساب المعاش التقاعدي

وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية، وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

المصدر: وام
المعاشات
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
آخر الأخبار
الين يقفز إلى أعلى مستوى في شهرين
اقتصاد
الين يقفز إلى أعلى مستوى في شهرين
اليوم 12:57
"أبوظبي للخلايا الجذعية" يجري 100 عملية زراعة نخاع عظم
علوم الدار
"أبوظبي للخلايا الجذعية" يجري 100 عملية زراعة نخاع عظم
اليوم 12:39
كريستال بالاس يطارد نجم «أسود التيرانجا»!
الرياضة
كريستال بالاس يطارد نجم «أسود التيرانجا»!
اليوم 12:30
الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي تبحثان التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي تبحثان التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية
اليوم 12:08
شرطة أبوظبي تبدأ تسجيل فئة طلاب المدارس ضمن عضوية "كلنا شرطة"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبدأ تسجيل فئة طلاب المدارس ضمن عضوية "كلنا شرطة"
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©