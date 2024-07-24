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علوم الدار

شرطة أبوظبي تبدأ تسجيل فئة طلاب المدارس ضمن عضوية "كلنا شرطة"

شرطة أبوظبي تبدأ تسجيل فئة طلاب المدارس ضمن عضوية "كلنا شرطة"
24 يوليو 2024 12:05

 بدأت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في تسجيل فئة طلبة المدارس "من هم دون 18 سنة" للانضمام إلى عضوية منظومة " كلنا شرطة" في إطار "حملة صيف بأمان"، وضمن استراتيجيتها في إسعاد المجتمع.

وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية على أهمية الدور الذي تقوم به منظومة كلنا شرطة في تجسيد استراتيجية شرطة أبوظبي في استدامة الأمن والأمان ، لافتاً إلى أن مشاركة ابنائنا الطلاب في التطوع يعد من القيم النبيلة التي تغرس فيهم الولاء والمواطنة الايجابية.

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 وقال العميد الدكتور العفاري: "إن نموذج العمل التطوعي الطلابي يتضمن مشاركاتهم في أعمال تطوعية هادفة وسيتم بموجبها تقديم شهادات تقديرية لكل طالب توضح بأنه أدى ساعات تطوعية في خدمة مجتمعه".

من جانبه أوضح المقدم راشد سعيد الأشخري رئيس قسم كلنا شرطة ، أنه تم تصميم  نموذج العمل التطوعي الأمني لهذه الفئة من طلبة المدارس بما يعزز الموقع الريادي التنافسي لشرطة أبوظبي بعد حصول منظومة كلنا شرطة على المستوى الثالث للابتكار من المعهد العالمي للابتكار "GINI" في مجال تعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن والسلامة، وضمن تحقيق أهداف شرطة أبوظبي في تعزيز المسؤولية والمشاركة المجتمعية، وغرس وترسيخ  قيمة التطوع والعمل الإنساني لدى الطلاب وشغل أوقات فراغهم بما يفيد.

المصدر: وام
أبوظبي
المدارس
شرطة أبوظبي
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