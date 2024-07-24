"متحف المستقبل" يستضيف رائدي الفضاء محمد الملا ونورا المطروشي في مخيمه الصيفي

استضاف متحف المستقبل رائدي الفضاء الإماراتيين محمد الملا ونورا المطروشي ضمن فعاليات مخيم "أبطال المستقبل" الصيفي، في مبادرة تم تنظيمها بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، الشريك الاستراتيجي للمتحف، لتعزيز اهتمام الأطفال باستكشاف قطاع الفضاء.

واستمع زوار المتحف خلال الزيارة لتجارب رائدي الفضاء في عالم الفضاء، حيث شارك الملا والمطروشي الأطفال قصصهم عن التدريبات والمهام المستقبلية، واستعرضا معلومات معمقة حول مهمات استكشاف الفضاء، وانتهت الزيارة بصورة جماعية في المتحف.

وتستمر النسخة الثالثة لمخيم "أبطال المستقبل" الصيفي حتى الأول من أغسطس، ويقدم برنامجاً تعليمياً وترفيهياً.

ويقدم معسكر هذا العام مزيجاً من ورش العمل العملية والجولات المصحوبة بمرشدين، وتجارب غامرة تهدف إلى تعزيز الإبداع لدى الأطفال وتشجيع الابتكار ومساعدتهم على تطوير فهم أعمق للعالم من حولهم.

وتخرج محمد الملا في برنامج ناسا التدريبي لرواد الفضاء عام 2021، ويحمل درجة البكالوريوس في القانون والاقتصاد وماجستير تنفيذي في الإدارة العامة من مدرسة محمد بن راشد الحكومية.

وقبل أن يصبح رائد فضاء، شغل الملا منصب رئيس قسم التدريب في مركز الجناح الجوي التابع لشرطة دبي، وتجسد رحلته التفاني والمثابرة، مما يجعله نموذجاً يحتذى به للرواد الطموحين.

وتعد نورا المطروشي أول رائدة فضاء إماراتية، وتحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الإمارات، وتلقت تدريبا في جامعة فاسا للعلوم التطبيقية في فنلندا.

وقبل اختيارها لتكون رائدة فضاء، عملت نورة كمهندسة في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، ويمهد إنجازها الطريق للأجيال القادمة من النساء في قطاع الفضاء.