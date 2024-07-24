الأربعاء 24 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بتوجيهات حاكم الفجيرة.. العرس الجماعي في 22 نوفمبر القادم

بتوجيهات حاكم الفجيرة.. العرس الجماعي في 22 نوفمبر القادم
24 يوليو 2024 14:35

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبرعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يقام العرس الجماعي السادس والعشرون بإمارة الفجيرة في الثاني والعشرين من نوفمبر لعام 2024م.

أخبار ذات صلة
حاكم الفجيرة يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو
عرس جماعي لأبناء منطقة القوع

ودعا رئيس لجنة العرس الجماعي بالفجيرة، الشباب المقبلين على الزواج في إمارة الفجيرة إلى الانضمام إلى الأعراس الجماعية، لما تقدمه من دعمٍ إيجابي في تخفيف تكاليف الزواج، داعياً الراغبين بالانضمام إلى العرس الجماعي القادم التسجيل في الديوان الأميري في مقره بالفجيرة، بدءاً من الأول من أغسطس لعام 2024م.

المصدر: وام
حمد بن محمد الشرقي
العرس الجماعي
حاكم الفجيرة
آخر الأخبار
آثار معارك وقصف على خاركيف
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في هجمات على أوكرانيا
اليوم 16:57
مصرف الإمارات المركزي
اقتصاد
«المركزي» يناقش 50 مبادرة مع المنشآت المالية
اليوم 16:47
مقر مصرف أبوظبي الإسلامي (الاتحاد)
اقتصاد
‏3 مليارات درهم صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي»
اليوم 16:46
انفجار سيارة في موسكو
الأخبار العالمية
انفجار سيارة مفخخة في موسكو
اليوم 16:44
«سانشو اليونايتد» يقترب من سان جيرمان
الرياضة
«سانشو اليونايتد» يقترب من سان جيرمان
اليوم 16:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©