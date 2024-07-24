بتوجيهات حاكم الفجيرة.. العرس الجماعي في 22 نوفمبر القادم

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبرعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يقام العرس الجماعي السادس والعشرون بإمارة الفجيرة في الثاني والعشرين من نوفمبر لعام 2024م.

ودعا رئيس لجنة العرس الجماعي بالفجيرة، الشباب المقبلين على الزواج في إمارة الفجيرة إلى الانضمام إلى الأعراس الجماعية، لما تقدمه من دعمٍ إيجابي في تخفيف تكاليف الزواج، داعياً الراغبين بالانضمام إلى العرس الجماعي القادم التسجيل في الديوان الأميري في مقره بالفجيرة، بدءاً من الأول من أغسطس لعام 2024م.