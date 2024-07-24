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رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس الفلبين في ضحايا إعصار «كارينا»

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس الفلبين في ضحايا إعصار «كارينا»
24 يوليو 2024 14:48

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس فيرديناند ماركوس، رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا فيضانات إعصار «كارينا» التي تعرضت لها جمهورية الفلبين، وأسفرت عن وقوع عدد من الوفيات، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس فيرديناند ماركوس، رئيس جمهورية الفلبين.

المصدر: وام
الفلبين
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