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سلطان النيادي يزور فعاليات البرنامج الصيفي لحكومة عجمان

سلطان النيادي يزور فعاليات البرنامج الصيفي لحكومة عجمان
24 يوليو 2024 15:48

زار معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، مركز عجمان الإبداعي في منطقة مشيرف، الذي يستضيف فعاليات النسخة الخامسة من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة»، الذي انطلق 15 يوليو ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل.

يتضمن البرنامج فعاليات مجتمعية وثقافية وعلمية، إضافة إلى فعاليات دينية وتطويرية وترفيهية، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع في التنمية المستدامة، وتمكين الأسر من استغلال الموارد المتاحة وإدارة الذات، والاستفادة من الوقت بإيجابية، وإشراك مختلف الفئات في بناء المستقبل.

واستمع معالي الدكتور سلطان النيادي، خلال جولة تفقدية بمرافق الفعاليات إلى شرح مفصل، من أعضاء اللجنة المنظمة عن الفعاليات المختلفة التي يتضمنها البرنامج، وشهد جانباً من الأنشطة الرياضية والثقافية للشباب والفتيات.

وأشاد معاليه بالدور المحوري الذي تلعبه فعاليات «صيفنا سعادة» في إسعاد المجتمع، واهتمامها بكافة فئاته، وعلى رأسها فئة الشباب، عبر أنشطتها المتنوعة وبرامجها النوعية التي تعزز مهارات الشباب وتستثمر في طاقاتهم، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

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وقال: إن سواعد الشباب وعقولهم هي ثروة الإمارات، حيث تعتبر طاقاتهم وأفكارهم المبتكرة المحرك الرئيس للحفاظ على المنجزات وصون المكتسبات، وإن الاستثمار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم، يعتبر أولوية وطنية لاستدامة تطور ونهضة دولتنا.

من جانبه، ثمَّن أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الصيفي، زيارة معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي لفعاليات «صيفنا سعادة»، مؤكداً أن زيارة معاليه تأتي في إطار حرصه على دعم ومتابعة جميع الجهود والبرامج الرامية إلى دعم الشباب، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع وبناء الوطن.

وقال الرئيسي: «هذه الزيارة ذات قيمة معنوية كبيرة بالنسبة للشباب والفتيات، نظراً لقرب معاليه من قضايا الشباب وحرصه على خدمتهم، ودعم روح القيادة لديهم، كما أنها تشكل حافزاً كبيراً لنا لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل تعزيز البرامج والفعاليات، بما يتناسب مع طموحات فئات المجتمع بشكل عام، وفئة الشباب بصورة خاصة، وصولاً إلى تعزيز السعادة والرفاهية وجودة الحياة بالمجتمع».

المصدر: وام
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