الأربعاء 24 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمد الشرقي يلتقي نهيان بن مبارك ويطلع على مبادرات صندوق الوطن في الفجيرة

حمد الشرقي يلتقي نهيان بن مبارك ويطلع على مبادرات صندوق الوطن في الفجيرة
24 يوليو 2024 15:50

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بقصر سموه بالرميلة، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل من معاليه حول البرامج والمبادرات الصيفية الخاصة بصندوق الوطن ومنها المقامة في الفجيرة، التي تعزز الهوية الوطنية والانتماء والولاء والمواطنة لدى الشباب الإماراتي، تحت شعار «هوية وطنية قوية ومستدامة، ركائزها التمكين والإنتاجية والمسؤولية».

وأثنى سموه على الجهود المبذولة من جانب صندوق الوطن وعملهم الدؤوب، للحفاظ على مسيرة الإمارات لتكون مسيرة نابضة بالتقدم، وذلك من خلال الاعتزاز بهويتنا الوطنية، وما تحمله من قيم ومبادئ راسخة.

أخبار ذات صلة
«التسامح» تختتم برنامج «الفارس الصغير» في مدارس أبوظبي والعين
نهيان بن مبارك: تنشيط ذاكرة الطلبة لاستيعاب تاريخ الوطن الخالد

من جانبه، أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن شكره وتقديره لسمو حاكم الفجيرة، على اهتمام سموه ومتابعته لعمل برامج صندوق الوطن، مؤكداً تقديم أفضل مستويات العمل فيما يتعلق بتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال القادمة، وتمكين الشباب الإماراتي من تنمية قدراته على الإبداع والإنتاج والمبادرة والإنجاز والتفوق في شتى المجالات، ما يسهم في دعم سياسات وخطط التنمية الاجتماعية في الدولة.

حضر اللقاء، الدكتور سليمان الجاسم، وعفراء الصابري، المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن، ووفد من طلاب وطالبات كليات التقنية العليا بالفجيرة، وطلبة مدرسة جيمس وينشستر.

المصدر: وام
حمد الشرقي
نهيان بن مبارك
صندوق الوطن
آخر الأخبار
مصرف الإمارات المركزي
اقتصاد
«المركزي» يناقش 50 مبادرة مع المنشآت المالية
اليوم 16:47
مقر مصرف أبوظبي الإسلامي (الاتحاد)
اقتصاد
‏3 مليارات درهم صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي»
اليوم 16:46
انفجار سيارة في موسكو
الأخبار العالمية
انفجار سيارة مفخخة في موسكو
اليوم 16:44
«سانشو اليونايتد» يقترب من سان جيرمان
الرياضة
«سانشو اليونايتد» يقترب من سان جيرمان
اليوم 16:42
مقتل 12 شخصاً في فيضانات وانهيارات أرضية بالفلبين
الأخبار العالمية
مقتل 12 شخصاً في فيضانات وانهيارات أرضية بالفلبين
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©