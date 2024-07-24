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علوم الدار

طقس صحو وغائم جزئيا مع رياح خفيفة غدا

أبوظبي
24 يوليو 2024 19:45

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً.
وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
يكون الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:49 والثاني عند الساعة 03:34، والجزر الأول عند الساعة 10:07 والثاني عند الساعة 21:28.
أما في بحر عمان، فسيكون الموج خفيفا. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:36 والثاني عند الساعة 00:55، والجزر الأول عند الساعة 18:58 والثاني عند الساعة 06:45.

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المصدر: وام
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