مهرجان الذيد للرطب ينطلق اليوم

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثامنة من «مهرجان الذيد للرطب 2024» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد، ويشارك فيه مزارعو النخيل من جميع أنحاء الإمارات، ليعرضوا مختلف أنواع الرطب، ويشاركوا في المسابقات المتنوعة التي خصصها المهرجان تشجيعاً للمزارعين الذين حققوا أعلى درجات الجودة في إنتاج مزارع النخيل.

ويحتفي المهرجان الذي يستمر حتى 28 يوليو الجاري بزراعة النخيل، ويوفر فرصة لتسويق الرطب وعقد الصفقات التجارية بين المزارعين والموردين، ويتضمن مجموعة مسابقات رئيسية وجوائز قيّمة مرصودة لـ130 فائزاً، بينها مسابقة هي الأولى من نوعها في الإمارات للأطفال، تحت اسم مسابقة «مزاينة رطب الخرايف للأطفال».

وخصص الحدث مسابقة يجري تنظيمها للمرة الأولى هذا العام للمناطق الزراعية في الذيد والمناطق الشرقية والشمالية فقط، وذلك ضمن مسابقته الرئيسية مزاينة الرطب التي تشمل فئة «نوادر الرطب الحديث»، بالإضافة إلى مسابقة مزاينة رطب المنازل المخصصة للنساء فقط، ومسابقة الليمون، والتين، وغيرها من المسابقات التي يتوقع أن تشهد تنافساً كبيراً بين المزارعين المشاركين.

وتتضمن أجندة المهرجان مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والتجارية، وعروض الفرق التراثية الشعبية ومسابقات وبرامج ثقافية متنوعة، تستهدف التعريف بالنخيل وأصنافه وأنواعه المختلفة، وتحفيز أصحاب المزارع على الاهتمام بتحسين زراعة النخيل واتّباع أفضل الممارسات في حماية النخيل من الآفات ورفع جودة المنتج والتوسع في زراعة الأصناف التجارية للإسهام في تحقيق نقلة في التنمية الزراعية والأمن الغذائي. وتبدأ أولى المسابقات مع انطلاق المهرجان وهي مسابقة مزاينة رطب الخنيزي، ومزاينة مخرافة الرطب للنساء، ثم تقام يوم 26 يوليو مسابقة مزاينة رطب الخلاص، ومسابقة التين الأحمر، كما تقام يوم 27 يوليو مسابقة رطب الشيشي ومزاينة الليمون المحلي، ومزاينة رطب الخرايف للأطفال، في حين يشهد اليوم الأخير مسابقات مزاينة النخبة (عام) ومزاينة نوادر الرطب الحديث، وحدّدت اللجنة المنظمة للمهرجان مجموعة من الشروط العامة للدخول في المسابقات، أبرزها أن يكون الرطب من الإنتاج المحلي للدولة لعام 2024، وأن يكون من إنتاج المزارع الخاصة بالمشاركين في التنافس على الفوز بالجوائز.

ويفتح المهرجان الذي تنظم فعالياته بشراكة استراتيجية مع قناة الوسطى أبوابه يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة مساء، متيحاً منصة متميزة للزوار للتعرف على أجود أنواع الرطب والتمور والفواكه وتذوق أفضل أصناف الرطب.