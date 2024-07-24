جامعتا خليفة ولوفِن تطلقان برنامج دكتوراه مشتركاً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، إطلاق برنامج دكتوراه مشترك في مجال العلوم والهندسة الطبية الحيوية، بالتعاون مع جامعة لوفن في بلجيكا، وذلك لمنح الطلبة في كلٍ من الجامعتين الفرصة لاكتساب خبرة بحثية دولية.

ويمضي طلبة جامعة خليفة، بموجب الاتفاقية التي وقّعتها المؤسستان، عاماً دراسياً واحداً على الأقل من فترة دراسة الدكتوراه في جامعة لوفن، حيث سيتم التركيز خلال هذه الفترة على إجراء البحوث بإشراف مشترك من قبل مشرفين من كل من جامعة خليفة وجامعة لوفن. وسيحظى طلبة جامعة لوفن كذلك بفرصة اكتساب خبرة بحثية دولية ودرجة دكتوراه مشترك عبر قضاء عام دراسي واحد على الأقل في جامعة خليفة.

وقال الأستاذ الدكتور سير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة: «يسرنا إطلاق برنامج الدكتوراه المشترك هذا، بالتعاون مع جامعة لوفن بهدف تسهيل التميز البحثي المشترك في مجال العلوم الطبية الحيوية والهندسة. سيساهم هذا البرنامج في تمكين الطلبة من تطوير مهاراتهم، وخاصة في مجال العمل في المختبر ومهارات التخطيط للتجارب ومهارات البحث وتفسير البيانات. إضافة لذلك، سيساهم البرنامج في تعزيز تطوير رأس المال البشري وتبادل الخبرات في المجالات الاستراتيجية لدولة الإمارات والمنطقة، كما سيسرِّع من عملية التقدم في البحوث العلمية والابتكارات الناتجة عنها، فضلاً عن تحسين إتاحة فرص البرامج البحثية الدولية المتنوعة».

بدوره، قال لوك سلس، رئيس جامعة لوفن: «تتطلع جامعة لوفن إلى التعاون مع جامعة خليفة في برنامج الدكتوراه المشترك، حيث تتماشى هذه المبادرة مع التزامنا بدعم الشراكات الدولية وتطوير البحوث في العلوم الطبية الحيوية. وفي هذا الصدد، ستتمكن جهودنا المشتركة من تزويد الطلبة بتجربة أكاديمية فريدة وثرية عبر تعزيز الاكتشافات العلمية المتقدمة التي من شأنها التصدي للتحديات الصحية العالمية».

وستتولى لجنة مشتركة تضم ممتحنين من كلا الجامعتين، ومن جامعة خارجية ثالثة، إجراء اختبار لأُطروحة الدكتوراه النهائية، كما سيحصل الطلبة الذين يجتازون الاختبار بنجاح على شهادة من جامعة خليفة وجامعة لوفن.