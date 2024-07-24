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محمد الشرقي يشهد حفل تخريج منتسبي الدورة التدريبية للرماية

محمد الشرقي خلال حفل التخريج (وام)
25 يوليو 2024 00:58

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية رياضة الرماية في تنمية المهارات والقيم الإيجابية لدى الناشئة والشباب، واستثمار طاقتهم وقدراتهم الشخصية. 
جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل تخريج 355 من منتسبي الدورة التدريبية الصيفية الثالثة للرماية من 6 إلى 12 عاماً، التي نظمها نادي الفجيرة للرماية، وذلك على مسرح مركز الفجيرة الإبداعي، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية. ونوّه سموه، بالاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الرياضة عامة، والرياضات التراثية خاصة، لدورها في تعزيز قيم الهوية الوطنية والثقافية بين أفراد المجتمع، وتطوير المبادرات والبرامج الرياضية على مستوى الدولة. 
كما أشاد سموه بجهود نادي الفجيرة للرماية في نشر رياضة الرماية بين فئة الأطفال والناشئة والشباب، وتعزيز الثقة بالنفس لديهم، عبر تنظيم مختلف الدورات والبرامج الهادفة وتطوير مهاراتهم في هذه الرياضة التراثية الهامة. 
مواصلة العمل 
أعرب سالم عبيد السلامي، مدير نادي الفجيرة للرماية، عن شكره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه اللامحدود لنادي الفجيرة للرماية، ولكافة برامجه ونشاطاته، مؤكداً التزام النادي بمواصلة العمل نحو المزيد من المبادرات. حضر الحفل الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعائشة الظنحاني، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وذوو المنتسبين للبرنامج.

محمد الشرقي
الرماية
الشباب
نادي الفجيرة للرماية والفروسية
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