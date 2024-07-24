«التنمية الأسرية»: تعزيز مهارات السنع للأطفال

أبوظبي (الاتحاد)

تركز مؤسسة التنمية الأسرية من خلال فعالياتها الصيفية، على مجموعة من الورش والدورات التي تعزّز السنع الإماراتي والمهارات الحياتية، بالتعاون مع كبار المواطنين ضمن خدمات نادي أطفال وشباب الدار ونادي بركة الدار، حيث شارك في الورش والفعاليات مجموعة من الأطفال والشباب من عمر 6 إلى 18 سنة.

وقالت عتيقة بطي القبيسي، منسق برامج وفعاليات في مؤسسة التنمية الأسرية: «إن المؤسسة تهتم بغرس القيم والعادات والتقاليد والسنع لدى الأبناء، وتعزيز مبادئ الاحترام حول كيفية التعامل مع الآخرين، والسلوكيات الأخلاقية لدى الأبناء، حيث ركزت ورش السنع على المهارات الأساسية لاستقبال الضيف في المنزل، وزيادة شعور الضيف بالألفة والمحبة والسعادة والاحترام، وأساليب توطيد العلاقات بين الآخرين».

وأكدت القبيسي أهمية تشجيع الأطفال على حفظ القرآن الكريم، والالتزام بالتعاليم الدينية وغرسها منذ الصغر لكي تكون عنصراً مهماً في حياة الأبناء، وتساعدهم على تنمية مختلف المهارات. وأوضحت، أن غرس الأخلاق الدينية والتعاليم الإسلامية، يشكل جزءاً مهماً من الهوية الوطنية الإماراتية المعاصرة وتأصلها، وتعلم مبادئ تقديم المساعدة للغير من باب الأعمال الخيرية والتطوعية لغرس قيم التطوع والمودة في نفوس الأطفال، وأهمية جعلها أسلوب حياة، والتي تعزز لديهم الولاء والانتماء، كما تضمنت الورش تعليم السنع للفتيات، حيث يساعد السنع على تعليمهن كيفية تدبير شؤون المنزل، ويكُن أمهات وأخوات وعوناً لمن يحتاجهن، بالإضافة إلى تعليم الصغار السنع في شتى مجالاته.

التواصل السليم

ركزت الورش والفعاليات الصيفية التي تحتضنها مؤسسة التنمية الأسرية تحت شعار صيفنا مميز، على العديد من المهارات اللازمة للحفاظ على أساليب التواصل السليم بين الأجيال وتعزيزها، وتستمر الفعاليات لنادي أطفال وشباب الدار في جميع مراكز المؤسسة حتى 1 أغسطس المقبل، وتستمر الفعاليات في مركز جبل حفيت المجتمعي التابع للمؤسسة حتى 15 أغسطس 2024.