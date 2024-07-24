نهيان بن مبارك: شباب الإمارات على قمة أولويات رئيس الدولة

الفجيرة (الاتحاد)

أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، عن بالغ فخره واعتزازه بأبناء الإمارات من طلاب الجامعات والكليات، الذين نجحوا في تحويل الانتماء للوطن، والولاء لقيادته، والمواطنة الصالحة، من مجرد كلمات أو مشاعر نحس بها جميعاً، إلى مبادرات وأفعال، تمكنهم من جعلها ثقافة مجتمعية، وهدية إلى الأجيال الجديدة.

وأشار إلى أن لقاءاته بالشباب المشارك في برنامج «فارس القيم» سواء في أبوظبي أو الفجيرة، على مدى الأسبوعين الماضيين، تطمئننا جميعاً بأن مستقبل إماراتنا الحبيبة سيكون رائعاً ومزهراً، فالشباب العاشق لوطنه، والواثق في قدراته، لديه من الإمكانات ما يجعله قادراً على أن يضع وطنه في مقدمة دول العالم، مؤكداً أن طموحاتهم وآمالهم تتطابق مع ما يريده لهم هذا الوطن في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يضع شباب الإمارات في قمة أولوياته.

جاء ذلك عقب جولة معاليه في مدرسة جيمس وينشستر بالفجيرة، وكليات التقنية العليا بالفجيرة في إطار متابعته المستمرة لأنشطة ومبادرات البرامج الصيفية لصندوق الوطن، سواء لطلاب المدارس أو الجامعات، التي تتخذ شعار: «هوية وطنية قوية ومستدامة، ركائزها التمكين والإنتاجية والمسؤولية» من خلال البرامج الأربعة الرئيسية وهي قدوتي وفكرتي ولغة القرآن وفرسان القيم، حيث استعرض معاليه كافة الأنشطة والمبادرات، واستطلع آراء الطلبة والمدرسين وأولياء الأمور حول الفعاليات المختلفة، وقدم المشاركون من طلبة المدارس عروضاً فنية وأدبية وتراثية، كما حضر معاليه جانباً من مشاريع «فرسان القيم» مع طلاب كليات التقنية العليا من مختلف الفروع في الدولة، وتابع معاليه شرح الطلبة لمبادراتهم حول تعزيز الهوية الوطنية والانتماء والولاء والمواطنة، كما حضر معاليه جانباً من جلسة برنامج فرسان القيم التفاعلية مع الطلاب، وناقشهم في أفكارهم ورؤيتهم لأندية الهوية الوطنية بالجامعات والكليات.

وكان في استقبال معاليه، خلال جولته بمدارس وكليات الفجيرة، الدكتور سليمان الجاسم، وعفراء الصابري، المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد دائماً أهمية الحفاظ على مسيرة الإمارات لتكون نابضة بالتقدم، ويبدأ ذلك بالاعتزاز بهويتنا الوطنية، وما تتضمنه من قيم ومبادئ راسخة، وما تشير إليه من حرص كامل على تمكين الإنسان وتنمية قدراته على الإبداع والإنتاج والمبادرة والإنجاز والتفوق في كافة المجالات، ومن هذا المنطلق يلتزم صندوق الوطن في كافة برامجه وأنشطته، بأن يكون تعزيز الشعور بالهوية الوطنية على هذا النحو الشامل هو محور التركيز وأساس العمل، وقد اتخذ الصندوق لكافة البرامج والأنشطة شعاراً جديداً هو «هوية وطنية قوية ومستدامة»، بما في ذلك البرامج الصيفية لطلاب المدارس والجامعات.

وقال معاليه: «إن البرامج الصيفية التي أطلقها صندوق الوطن قبل نحو 3 أسابيع حققت نجاحات باهرة في تجسيد رسالة الصندوق القائمة على تنمية القيم الإنسانية والصفات المجتمعية والثقافية، بالإضافة إلى الخصائص الاقتصادية والعملية التي تتميز بها الهوية الوطنية لأبناء وبنات الإمارات».

أندية

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «إن صندوق الوطن سيبدأ فوراً، وعقب اختتام البرامج الصيفية، العمل مع المدارس المشاركة لتشجيع الطلبة المشاركين بهذه البرامج على تشكيل «أندية الهوية الوطنية بالمدارس»، حيث يعمل الطلبة من خلال هذه الأندية على مشاريع لخدمة البيئة والمجتمع خلال العام الدراسي، لتكون مجالاً يحتفي فيه الطلبة بهويتهم وقيمهم ومبادئهم، ويظهرون التزامهم القوي بالقيم الإماراتية الأصيلة».