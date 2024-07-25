ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 22.4 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 04:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 22.4 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 04:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 22.4°C in Raknah (Al Ain) at 04:45 UAE Local time. pic.twitter.com/lbVNU0q7iN — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) July 25, 2024