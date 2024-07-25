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ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
25 يوليو 2024 09:23

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 22.4 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 04:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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