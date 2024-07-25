جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تفتح باب التسجيل في برنامجها التنفيذي

أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن فتح باب التسجيل للمسؤولين التنفيذيين للمشاركة في برنامجها المتخصِّص بالذكاء الاصطناعي الذي يمتد ستة أيام خلال شهر أكتوبر 2024.

ودعت الجامعة المسؤولين التنفيذيين المحليين والعالميين إلى المشاركة في الدفعة الأولى من «البرنامج التنفيذي – المكثف» الذي يمثِّل نسخة مخصَّصة ومكثَّفة من البرنامج التنفيذي الذي تقدِّمه الجامعة.

وسينطلق البرنامج بيومٍ تعريفيٍّ في 20 أكتوبر 2024، ويتضمَّن محاضرات في حرم الجامعة في مدينة مصدر في أبوظبي، وجولات ميدانية وأنشطة ثقافية وفعاليات تواصل، خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024.

ويشمل منهاج البرنامج التعريف باستراتيجية الذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتسليط الضوء على دراسات حالة في القطاع تغطّي مجالات متعددة تشمل الروبوتات وقطاعَي الصناعة والطاقة. ويتيح للمشاركين من خلال الزيارات الميدانية وفعاليات التواصل الاطّلاع على كيفية اعتماد المؤسَّسات في دولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدِّمة الأخرى.

وتشمل قائمة المدربين المشاركين في البرنامج البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والبروفيسور الجامعي، والبروفيسور مايكل جوردان، أستاذ بيونج تشين المتميِّز وبروفيسور في الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب في جامعة كاليفورنيا – بيركلي، والبروفيسور سامي حدادين، نائب الرئيس للأبحاث وأستاذ الروبوتات في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من قادة المؤسَّسات الوطنية.

وقال سلطان الحجي، نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «يحافظ (البرنامج التنفيذي – المكثف) على الدقة الأكاديمية التي تتسم بها البرامج الأخرى في الجامعة، وهو يتيح التواصل مع ألمع العقول العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي هنا في أبوظبي، للمشاركين في البرنامج من المسؤولين التنفيذيين المحليين والدوليين، ومؤسِّسي الشركات الناشئة، وأعضاء القيادة العليا للشركات ذات الأسهم المتداولة، والشركات متعددة الجنسيات، ومديري المؤسَّسات الدولية».

وأضاف: «يقدِّم البرنامج للمشاركين فيه المعرفة اللازمة بأفضل الممارسات المعمول بها في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقه وكيفية التوظيف المسؤول لإمكاناته. وسيُختَتَم البرنامج بتسليط الضوء على أساليب دمج الذكاء الاصطناعي في الأعمال، ما يمكِّن المشاركين من تطبيق معارفهم مباشرة في مؤسَّساتهم، إلى جانب إتاحة الفرصة أمامهم للتواصل مع الخريجين السابقين من البرنامج التنفيذي للجامعة».

وسيُختار 30 مشاركاً دولياً ومحلياً من دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور معرض «جيتكس جلوبال» خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024 في مركز دبي المالي العالمي، قبل مشاركتهم في فعاليات «البرنامج التنفيذي – المكثف».

يُشار إلى أنَّ التسجيل في البرنامج ينتهي بتاريخ 25 سبتمبر 2024، وللاطّلاع على مزيدٍ من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أو الاتصال عبر البريد الإلكتروني: ep@mbzuai.ac.ae.