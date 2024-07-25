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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا لدى الإمارات

سعود بن صقر يستقبل السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا لدى الإمارات
25 يوليو 2024 14:36

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة دميترو سينيك، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية أوكرانيا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.


ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة السفير فوق العادة والمفوض، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية أوكرانيا، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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من جانبه، عبر سعادة دميترو سينيك، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالعلاقات التي تربط دولة الإمارات مع جمهورية أوكرانيا.

المصدر: وام
سعود بن صقر
حاكم رأس الخيمة
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