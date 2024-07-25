حاكم الشارقة يأمر بتعويض المحلات المتأثرة بحريق سوق الشريعة بالذيد

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة»، بسرعة توفير محلات بديلة للمحلات التي تأثرت فجر اليوم الخميس بحريق في سوق الشريعة بمدينة الذيد، على أن تكون جاهزة خلال 3 أيام، ومكتملة التجهيزات والتأثيث والأرفف والتكييف.

وأمر صاحب السمو حاكم الشارقة، «مبادرة» بسرعة إنجاز السوق الدائم، الذي سيحتوي على أكثر من 60 محلاً تجارياً مبنياً من الخرسانة والصاروج، ليحل محل السوق القديم الذي كان قد بني بشكل مؤقت من سعف النخيل وكانت عدد محلاته 16 محلاً فقط.

كما وجّه سموه بتعويض أصحاب المحلات المتأثرة بمحلات جديدة في السوق الجديد، وبتعويضهم عن خسائرهم بمبالغ مالية مجزية.

جاء الإعلان عن توجيه سموه خلال برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.