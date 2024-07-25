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السيطرة على حريق في مدينة الذيد

شعار هيئة الشارقة للدفاع المدني
25 يوليو 2024 17:43

قال العميد سامي النقبي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني إن فرق الهيئة سيطرت على حريق نشب في عدد من أكشاك القرية التراثية بمدينة الذيد فجر اليوم من دون وقوع إصابات.
وأوضح العميد النقبي أن بلاغا ورد من غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة في تمام الساعة 3:14 فجرا يفيد بوقوع حادث حريق في القرية التراثية بمدينة الذيد. وعليه، انتقلت فرق الدفاع المدني للموقع وباشرت على الفور التعامل مع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه في وقت قياسي من دون وقوع إصابات بشرية.
وأضاف أن جهود رجال الدفاع المدني حالت من دون انتقال ألسنة اللهب إلى بقية الأكشاك المجاورة وتم تسليم الموقع للمختبر الجنائي لمعرفة أسباب الحادث.

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المصدر: وام
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