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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
25 يوليو 2024 17:59

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار.
الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:20 والمد الثاني عند الساعة 04:23، والجزر الأول عند الساعة 10:37 والجزر الثاني عند الساعة 22:26.
بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج أحياناً أيضا. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:09 والمد الثاني عند الساعة 01:59، والجزر الأول عند الساعة 19:48 والجزر الثاني عند الساعة 07:28.

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المصدر: وام
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