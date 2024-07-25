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علوم الدار

حمدان بن زايد يستقبل أوائل الطلبة المتفوقين في الصف الثاني عشر على مستوى منطقة الظفرة

حمدان بن زايد يستقبل أوائل الطلبة المتفوقين في الصف الثاني عشر على مستوى منطقة الظفرة
25 يوليو 2024 19:57

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر الظنة بمنطقة الظفرة، أوائل الصف الثاني عشر في مدارس القطاعين الحكومي والخاص للعام الدراسي 2024/2023.

وأكد سموه، خلال اللقاء، أن التعليم في دولة الإمارات يحظى باهتمام وحرص كبيرين من قيادتنا الرشيدة، إذ يُعتبر أساساً لتقدم وتطور الأمم ورفعة الوطن، ويسهم بشكل كبير في التنمية الشاملة في جميع القطاعات.

 كما أكد سموه على أهمية توفير بيئة تعليمية متميزة ومحفزة تسهم في تنمية مهارات وإمكانات الطلبة، وتؤمن لهم فرصاً متساوية للتعلم والنجاح بمنطقة الظفرة. 

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لأولياء أمور الطلبة على حرصهم وعنايتهم الدائمة، وعلى دورهم الفعّال في حث أبنائهم على بذل الجهد والتفاني في السعي نحو التحصيل العلمي والمثابرة والتفوق الدراسي. وأضاف سموه أن دعم الأسرة للتعليم يعد عاملاً رئيساً في نجاح الطلاب، مشيداً بالتعاون البناء بين المدارس وأولياء أمور الطلبة في خلق بيئة تعليمية محفزة ومساعدة الطلبة على تحقيق أقصى إمكاناتهم.

وهنّأ سموه الطلبة الأوائل وأولياء أمورهم، مُثنياً على جهودهم ومثابرتهم التي أسهمت في تحقيق نتائج مشرفة واجتياز هذه المرحلة بنجاح. 

كما تمنى لهم المزيد من النجاحات في المراحل الدراسية القادمة، محفزاً إياهم على مواصلة مسيرة البحث والمعرفة ليتمكنوا من تحمل مسؤولياتهم في دعم ركائز التنمية الشاملة للدولة.

وحث سموه المتفوقين على استكمال دراساتهم في تخصصات علمية تضيف قيمة نوعية لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، خاصة في منطقة الظفرة التي تتميز بفرص عمل واسعة في القطاعات المختلفة. 

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كما أكد سموه حرص الدولة الدائم على توفير كافة الإمكانات لدعم مسيرة الطلبة المتفوقين والاستثمار في قدراتهم.

وشكر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان جهود القائمين على العملية التعليمية والتربوية، مشيراً إلى أهمية دورهم المحوري في إعداد الأجيال للمساهمة الفعّالة في بناء الوطن وتحقيق التقدم والازدهار.

ووجه سموه الشكر والتقدير لأولياء الأمور لدورهم الكبير وما قاموا به من جهد ومساعدة لأبنائهم وتوفير الأجواء المناسبة لتفوقهم وتميزهم وإعدادهم لمستقبل أفضل.

من جانبهم، أعرب الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على اهتمامها البالغ بالطلبة ودعمها المستمر لهم، مؤكدين أن هذا التشجيع سيكون حافزاً لهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية والتفوق الأكاديمي. 

وقدموا الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على التكريم والدعم المستمر، الذي يعكس حرص سموه على دعم وتشجيع الطلبة نحو النجاح والتفوق ومواصلة مسيرة التعليم والتقدم.
وعبروا عن شكرهم للهيئتين التدريسية والإدارية على ما قدموه لهم خلال السنوات الماضية وحتى توديعهم لمقاعد الدراسة والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعليم العالي والتخصصي والحياة العملية الجديدة.

حضر اللقاء، ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلبة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن زايد
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طلبة الصف الثاني عشر
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