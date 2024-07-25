وفد من السفراء يزور «ليوا للرطب»

الظفرة (وام)

زار وفد من السفراء لدى الدولة، مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 20، وضم الوفد إدوارد أندرو بوشامب هوبارت سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى الدولة، ومارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، ورادها كريشنا باندي سفير كندا المعتمد لدى الدولة، ولورينزو فنارا سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة، وفؤاد شهاب دندن سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، يرافقهم عدد من الدبلوماسيين.

وزار السفراء جانباً من أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المهرجان، ومحلات بيع الرطب، ومحلات السوق الشعبي للمهرجان، وأطلعوا على ما يتضمنه المهرجان من محلات ومعروضات تشمل المنتجات التراثية والزراعية والأغذية والصناعات المرتبطة بالنخيل، وأحدث التقنيات في مجال الزراعة بشكل عام وزراعة النخيل بشكل خاص.

وقال إدوارد أندرو بوشامب هوبارت سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى الدولة.. إن مهرجان ليوا للرطب والعاملين يسخرون جهودهم للمحافظة على الرطب ومنتجات التمور من أجل استدامتها، مشيراً إلى أن هذا النوع من الفواكه مهم جداً في تاريخ وتراث دولة الإمارات.

وأكد أهمية التواجد في المهرجان الذي يعقد بمنطقة الظفرة، حيث يُمَكن الزائرين التعرف على أنواع التمر والرطب والعديد من الأنواع المعروضة بطريقة شيقة جداً.

وأضاف «رأينا فئات المجتمع تزور المهرجان، حيث المعروضات المختلفة والمسابقات التراثية، وكان الزوار من أعمار مختلفة وأجيال مختلفة، والأطفال سعداء بالتلوين في اللوحات الفنية الجميلة، وسعداء مع أسرهم كما شاهدنا الشباب يتناولون القهوة الإماراتية ويتبادلون الحوارات فيما بينهم، وآخرين يستخدمون سعف النخيل لعمل سلال التمور».

وأعربت مارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة عن سعادتها بزيارت مهرجان ليوا للرطب الذي لا يقتصر على الرطب فقط ولكن أيضاً توجد فيه عروض للحرف والمشغولات اليدوية الجميلة.

وقالت «قضينا ساعات قليلة هنا ووقتاً ممتعاً في هذا المهرجان مع أعضاء اللجنة المنظمة، وإنها فرصة عظيمة لنا لكي نتعرف على المنتجات الزراعية والتراث لمنطقة الظفرة وإمارة أبوظبي».

وتقدمت بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب والعاملين فيه الذين قاموا بعمل رائع من أجل الحفاظ على التراث والعادات والتقاليد المرتبطة بالمنطقة.

وأكد فؤاد شهاب دندن سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة أنه تعرف من خلال زيارته لمهرجان ليوا للرطب على أنواع كثيرة من الرطب والتمور الإماراتية، وأنه شاهد تفاعل المزارعين مع المسابقات التي يتم تنظيمها فضلاً عن المشغولات اليدوية التراثية المتواجدة في المهرجان.