تكريم شركاء «مشروع زراعة 100 مليون شجرة قرم»

دبي (الاتحاد)

أقامت وزارة التغير المناخي والبيئة حفل تكريم لشركائها الرئيسيين في تنفيذ المشروع الوطني لعزل الكربون الهادف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم في دولة الإمارات بحلول عام 2030، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للنظام البيئي لأشجار القرم الذي يوافق 26 يوليو من كل عام.

وأقيم حفل التكريم بمقر وزارة التغير المناخي والبيئة بدبي، بحضور الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، إلى جانب ممثلي كافة الشركاء المشاركين في المشروع من الجهات الاتحادية والحكومية المحلية والقطاع الخاص.

وخلال الحفل، أعرب الدكتور محمد الحمادي عن تقديره لجهود جميع الشركاء في المضي قدماً نحو زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030 في كل إمارات الدولة باستخدام أحدث التقنيات والوسائل المستدامة، الرامية إلى التوسع في رقعة أشجار القرم وصون الطبيعة.

وقال: يعد التعاون ثمرة مشروع زراعة 100 مليون شجرة قرم، حيث نلتف جميعاً حول هدف وطني من أجل مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، من خلال الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة لتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية البيئة البحرية والساحلية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، والمساهمة بذلك في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتحقيق الاستدامة المناخية والبيئية.