مديرو «الأزمات والكوارث» بدبي يبحثون التحديات

دبي (الاتحاد)

نظم مركز المرونة في شرطة دبي، الملتقى الثاني لمديري الأزمات والكوارث في إمارة دبي، لمناقشة التحديات، وفرص التحسين، واستشراف المستقبل والجاهزية في التعامل مع الأزمات الطارئة والاستجابة السريعة معها، وذلك في إطار توحيد الجهود والأدوات بين مختلف الدوائر والقطاعات المعنية.

وناقش الملتقى، الذي ضم مديري الأزمات والكوارث المختصين في مختلف الدائرة الحكومية على مستوى إمارة دبي، توصيات واقتراحات الملتقى الأول، وما تم تنفيذه منها، فيما قدمت العديد من الدوائر الحكومية شرحاً حول جهودها، خلال الفترة الماضية، في تحقيق الجاهزية للتعامل مع الأزمات والكوارث والتحديات المستقبلية والتوصيات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك.