«أبوظبي للإسكان» تعتمد تقنية التوأم الرقمي لعرض مشاريعها السكنية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان اعتمادها تقنية التوأم الرقمي لعرض مشاريعها السكنية، وذلك من خلال نظام يعرض نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد للمساكن المتوفرة على الخارطة لدى الهيئة، ليتيح للمستفيدين من خدماتها إمكانية التعرف على المسكن الأنسب لاحتياجاتهم وحجزه ضمن تجربة افتراضية تفاعلية متكاملة.

ويوفر النظام الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة «إن إن تي سي» الرائدة في مجال تقنيات التوأم الرقمي في دولة الإمارات، والمدعوم بمجموعة من التقنيات الحديثة المتطورة، مثل تقنية (Unreal Engine 5) وتقنية (DLSS) بتقنية من NVIDIA إمكانية استعراض ما يزيد عن 3 آلاف مسكن بكافة تفاصيلها الداخلية والخارجية، والتجول افتراضياً في المجمعات السكنية، والاطلاع على بنيتها التحتية والمرافق والخدمات المتوفرة فيها.

كما يتيح النظام المتكامل مع نظم المعلومات الجغرافية (GIS) إمكانية عرض معلومات المساكن، مما يجعل عملية الاطلاع على المساكن المتوفرة وحجزها بشكل آني أكثر سهولة وفاعلية.

ويتوفر النظام في الأكشاك الرقمية بالمركز الموحد لخدمات الإسكان «إسكان أبوظبي»، أو عبر تطبيق «إسكان أبوظبي» الذي يتضمن جميع خدمات الهيئة.

وقال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «نتطلع من خلال اعتماد هذه التقنيات الحديثة لعرض المشاريع الإسكانية التي توفرها الهيئة من خلال نظام متطور يعرض كافة التفاصيل المتعلقة بكل وحدة سكنية في إطار تجربة افتراضية متكاملة تحاكي الواقع، وذلك في إطار مساعينا المتواصلة لتبني أكثر التقنيات تطوراً بهدف تعزيز تجربة متعاملينا، وتمكينهم من اتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق باختيار المسكن الملائم لهم، وبما ينسجم مع مهمتنا التي تتمحور حول توفير خيارات إسكانية مبتكرة وبناء مجتمعات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين السكنية».

وقال ديمتري دوشاني، المدير العام لشركة «إن إن تي سي»: يقدم النظام حلاً مبتكراً من شأنه إحداث نقلة نوعية على صعيد قطاع الإسكان، إذ يضع معايير جديدة ويقدم تجربة تفاعلية تسهل عملية اختيار المسكن المناسب على الخارطة، ونحن فخورون بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان في هذا المشروع، ونتطلع للأثر الإيجابي الذي سيحدثه فيما يتعلق بتمكين المواطنين من اختيار المسكن الأنسب لهم».

وتواصل هيئة أبوظبي للإسكان جهودها لتبني التقنيات المتطورة بهدف تعزيز تجربة المستفيدين من خدماتها بما يتماشى مع مستهدفات الإمارة لتحقيق التحول الرقمي، حيث أطلقت مؤخراً النسخة المتكاملة من تطبيق «إسكان أبوظبي»، والذي تم تطويره ليكون منصة رقمية تفاعلية رديفة لمركز «إسكان أبوظبي»، تضم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة، ويحتاجها المواطن في رحلة الحصول على المنفعة السكنية بشكل مُيسَّر.