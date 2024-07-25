عبد العزيز بن حميد يشهد جلسة «لقاء عبر الأجيال» في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أثنى الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان على الجهود التي تبذلها الدوائر والجهات الحكومية المشاركة في فعاليات النسخة الخامسة من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان صيفنا سعادة، والذي يقام في الفترة من 15 يوليو الجاري حتى 15 أغسطس المقبل.

جاء ذلك خلال زيارته، أمس، لفعاليات برنامج صيفنا سعادة، في المركز الثقافي الإبداعي في عجمان التابع لوزارة الثقافة، حيث التقى بأعضاء اللجنة العليا المنظمة، واستمع إلى شرح مفصل عن الفعاليات المختلفة والأنشطة المتنوعة التي يتضمنها البرنامج.