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علوم الدار

عبد العزيز بن حميد يشهد جلسة «لقاء عبر الأجيال» في عجمان

عبد العزيز النعيمي خلال الزيارة (وام)
26 يوليو 2024 01:00

عجمان (الاتحاد)

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أثنى الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان على الجهود التي تبذلها الدوائر والجهات الحكومية المشاركة في فعاليات النسخة الخامسة من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان صيفنا سعادة، والذي يقام في الفترة من 15 يوليو الجاري حتى 15 أغسطس المقبل.
جاء ذلك خلال زيارته، أمس، لفعاليات برنامج صيفنا سعادة، في المركز الثقافي الإبداعي في عجمان التابع لوزارة الثقافة، حيث التقى بأعضاء اللجنة العليا المنظمة، واستمع إلى شرح مفصل عن الفعاليات المختلفة والأنشطة المتنوعة التي يتضمنها البرنامج.

عبد العزيز بن حميد النعيمي
عبد العزيز النعيمي
عجمان
الإمارات
وزارة تنمية المجتمع
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