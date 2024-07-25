حمدان بن محمد يشيد بجهود مطر الطاير في العمل الرياضي

دبي (الاتحاد)

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بجهود مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في تعزيز مكانة الرياضة في مجتمع دبي، وترسيخ مكانة الإمارة على خريطة الرياضة العالمية، بما ينسجم مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 وطموحات القيادة الرشيدة وتعزيز جاهزية الإمارة لريادة المستقبل، ومواصلة مسيرة النجاح والتميز والإنجازات في جميع المجالات، ولاسيما القطاع الرياضي.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمعالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بمناسبة انتهاء فترة عمله كنائب لرئيس مجلس دبي الرياضي، حيث أثنى سموه على جهوده وبصمته الواضحة في مجال العمل الرياضي في دبي خلال فترة توليه منصبه، من خلال مسيرة عطاء حافلة بالتميز والإنجاز، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه قال معالي مطر الطاير، إن الدعم الذي يقدمه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقطاع الرياضة في دبي، كان له أكبر الأثر في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، من خلال مبادرات سموه الرياضية التي شكلت منهاج عمل من أجل مجتمع أكثر سعادة وقطاع رياضي أكثر تطوراً، بما لذلك من أثر متنامي على مجتمعنا الذي نسعى أن يكون مجتمعاً رياضياً متميزاً بما يعكس نهج القيادة الرشيدة بجعل الرياضة أسلوب حياة.