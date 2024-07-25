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عمار بن حميد يستقبل سفير مملكة الدنمارك

عمار بن حميد مستقبلاً سفير مملكة الدنمارك (وام)
26 يوليو 2024 01:01

عجمان (وام)

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بمكتبه في الديوان الأميري، أمس، اندرس بيورن هانسن، سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.
ورحب سمو ولي عجمان، بالسفير، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وتبادل معه الأحاديث الودية التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات وسبل توطيدها لما فيها مصلحة الشعبين الصديقين.
وأعرب السفير الدنماركي عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، وبكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما تشهده دولة الإمارات عامة، وعجمان خاصة من نهضة حضارية في مختلف الميادين.

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عمار بن حميد النعيمي
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عجمان
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