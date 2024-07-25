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علوم الدار

«ثلاجة الفريج» تواصل توزيع العصائر على عمال دبي

«ثلاجة الفريج» تواصل توزيع العصائر على عمال دبي
26 يوليو 2024 01:00

دبي (الاتحاد)

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تواصل الحملة المجتمعية الإنسانية، «ثلاجة الفريج»، التي تأتي بدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأطلقتها «فرجان دبي»، بالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، فعالياتها، حيث أنجزت توزيع أكثر من 500 ألف زجاجة مياه باردة وعصائر ومثلجات، في أقل من 3 أسابيع منذ إطلاقها في مطلع شهر يوليو الجاري، بهدف المساهمة في تخفيف تأثيرات حرارة الصيف على العمال، وتعزيز قيم التراحم والعطاء في مجتمع دبي.
ويجسد الإقبال على المشاركة في الحملة التي تستمر حتى 23 أغسطس المقبل، وتستهدف مليوناً من عمال النظافة والبناء وسائقي توصيل الطلبات وعمال الزراعة للشوارع والطرقات، خلال فترة الصيف، مبادئ التكافل الاجتماعي التي تسود مجتمع دبي وحرصه على دعم العمالة وإظهار التقدير لها.

الإمارات
العمال
مبادرات محمد بن راشد العالمية
مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية
سقيا الإمارات
مؤسسة سقيا الإمارات
بنك الإمارات للطعام
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