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علوم الدار

"بلدية أبوظبي" تنظم فعالية "صيف معانا" في بني ياس

"بلدية أبوظبي" تنظم فعالية "صيف معانا" في بني ياس
26 يوليو 2024 11:07

واصلت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز التواجد البلدي- مدينة بني ياس فعالية "صيف معانا" تحت شعار "قافلة بني ياس المجتمعية: توعية - رياضة - ترفيه"، الذى يستمر حتى 5 أغسطس المقبل، وذلك إسعاداً لكبار المواطنين خلال فصل الصيف وبالتعاون مع عدد من الهيئات والجهات.

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وتتضمن الفعالية تنظيم حلقات أسبوعية لتحفيظ القرآن الكريم للرجال وللنساء بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إضافة إلى تنظيم العديد من الورش التوعيوية بشأن السلامة والوقاية من الحرائق والزراعة المنزلية بالتعاون مع الدفاع المدني و"أبوظبي للزراعة" فضلا عن تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية.

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
بني ياس
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