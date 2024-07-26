جامعة الشارقة تفتح باب التسجيل في برامج الدبلومات المهنية الصحية

أعلنت جامعة الشارقة عن بدء التسجيل في الدبلومات المهنية التدريبية واستقبال طلبات الطلبة المواطنين من حملة الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق في التخصصات الصحية كمساعد الرعاية الصحية، وفني أشعة، وفني مختبر، وفني العلاج الطبيعي، ومساعد أسنان وذلك بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) ضمن برنامج المنح التعليمية.

وقال بيان صحفي أصدره مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة تبدأ الدراسة في البرامج حضورياً بمقر الجامعة يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس المقبل، وتمتد الفترة الزمنية للبرامج التدريبية على مدار عامين دراسيين، بواقع 15 ساعة أسبوعياً في كل فصل دراسي، حيث ستكون الدراسة باللغة الإنجليزية.

وأكدت الدكتورة أسماء نصيري مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة، أن المركز يهدف إلى توسيع آفاق التعليم المستمر وجعله أكثر مرونة مع التوجهات المستقبلية، وذلك من خلال تقديم برامج مبتكرة ومتخصصة بالتعاون مع الجهات المحلية لتلبي متطلبات أسواق العمل وتعزز من قدرات المتعلمين على التكيف والإبداع.

ومن الجدير بالذكر، أن البرنامج يوفر منحاً دراسية ومكافآت شهرية وفقاً لمعايير محدده، كما سيحصل المشارك في البرنامج على شهادة دبلوم مهني تدريبي من جامعة الشارقة بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية بعد التخرج بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

ومن شروط الالتحاق في البرامج، أن يكون المتقدم مواطناً إماراتياً، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وألا يزيد العمر عن 25 سنة، ولا يعمل في القطاع الخاص أو العام، مع استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات التي يحددها البرنامج والا يكون الطالب مبتعثاً من جهة أخرى، بشرط الالتحاق بالعمل بعد التخرج داخل الدولة في إحدى المنشآت الطبية في الدولة.