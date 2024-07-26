إطلاق 3 روبوتات تجريبية لتوصيل المنتجات في المدينة المستدامة بدبي

أعلنت المدينة المستدامة في دبي، أول مجتمع مستدام بالكامل في المنطقة، وبالتعاون مع "مختبرات دبي للمستقبل" وشركة "لايف غلوبال" التكنولوجية، عن إطلاق ثلاثة روبوتات ذاتية القيادة لتوصيل المنتجات من المطاعم والمحلات التجارية للمقيمين في المنطقة وذلك ضمن مبادرات المختبر الحي في المدينة المستدامة التي تعمل على اختبار أحدث الابتكارات التي تسهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة حياة السكان.

وتم تطوير الروبوتات في "مختبرات دبي للمستقبل" التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة، وتتميز بقدرتها على تعزيز كفاءة عمليات النقل، والتقليل من التكاليف والوقت المطلوب للتوصيل، والحد من الانبعاثات الضارة الناجمة عن العمليات التقليدية.

كما ستستخدم الروبوتات واجهة ذكية مدعومة من شركة "لايف غلوبال -Lyve Global" التكنولوجية، وتتضمن العديد من الميزات المتقدمة والتقنيات المبتكرة، بما في ذلك نظام إدارة الأسطول المجهز بتقنيات التتبع في الوقت الفعلي ومقصورة التسليم الآمنة، التي لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل العميل.