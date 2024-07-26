محمد بن راشد: لا قيمة للمال إذا لم نجعله في سعادة وخدمة البشر

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أنه لا قيمة للمال إذا لم نجعله في سعادة وخدمة البشر.



وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس: «علمتني_الحياة … بأنه لا قيمة للمال إذا لم نجعله في سعادة وخدمة البشر.. ولا قيمة للوقت إذا لم نستثمره في عمل نافع.. ولا قيمة حقيقية للحياة إذا لم نسخرها لبناء إرث يدوم وينفع ويرفع غيرنا … قيمة كل شيء تعتمد ما نفعله فيه.. حتى الوطن.. قيمة الوطن تعلو وترتفع بأعمالنا وتضحياتنا.. وكلنا مسؤول.. كلنا يستطيع أن يساهم في خلق قيمة أعلى وأسمى لأوطاننا».

#علمتني_الحياة … بأنه لا قيمة للمال إذا لم نجعله في سعادة وخدمة البشر .. ولا قيمة للوقت إذا لم نستثمره في عمل نافع.. ولا قيمة حقيقية للحياة اذا لم نسخرها لبناء إرث يدوم وينفع ويرفع غيرنا …

قيمة كل شيء تعتمد ما نفعله فيه.. حتى الوطن .. قيمة الوطن تعلو وترتفع بأعمالنا… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 26, 2024