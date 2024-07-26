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علوم الدار

"الأعمال الخيرية" تطلق مشاريع بقيمة 4 ملايين درهم في السنغال

"الأعمال الخيرية" تطلق مشاريع بقيمة 4 ملايين درهم في السنغال
26 يوليو 2024 16:09

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية إطلاق مشاريع خيرية بقيمة 4 ملايين درهم في السنغال، على هامش زيارة وفد الهيئة للقرى والمناطق النائية، برئاسة الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة.

وأعرب عن الشكر والتقدير لسفارة الدولة في السنغال على تقديم كافة السبل التي تضمن نجاح مهامهم والقيام بواجباتهم على أكمل وجه تحت مظلة العطاء الإماراتية.

وقال الدكتور خالد الخاجة:«إنه خلال ثمانية أيام استطعنا زيارة وتفقد أكثر من 90 مشروعاً خيرياً، ونقلنا آلام ومعاناة إخوتنا إلى أهل الخير في الإمارات، الذين مدّوا يد العون، وسارعوا لفعل الخير والتبرع لمشاريع خيرية وتنموية مهمة».

وأضاف:«يسرنا أن نعلن تنفيذ المشاريع ممثلة بحفر 21 بئراً سطحية وارتوازية، وبناء 17 مسجداً، وخمسة مراكز تحفيظ قرآن، خمسة مجمعات خيرية متكاملة يضم كل منها بئراً ومسجداً ومركزاً لتحفيظ قرآن، إلى جانب مشاريع أخرى كزكاة المال وإطعام القرى المسلمة وتوزيع المصاحف، وغيرها».

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المصدر: وام
الأعمال الخيرية
السنغال
الإمارات
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