شرطة أبوظبي تدعو السائقين لاستخدام تطبيق "ساعد الذكي" للحوادث البسيطة

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشركة ساعد للأنظمة المرورية، السائقين إلى استخدام تطبيق "ساعد الذكي" في الحوادث البسيطة في إمارة أبوظبي، وعدم التواصل هاتفياً لطلب الخدمة من هاتف الطوارئ 999، موضحة أن العمل بالتطبيق سيبدأ اعتباراً من تاريخ الأول من شهر أغسطس 2024.





وحث العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، على ضرورة تحريك المركبات ( المتسببة بالحادث والمتضررة ) خارج الطريق إلى أقرب مكان آمن تجنباً للمخالفة المرورية وإفساح المجال لمرور المركبات الأخرى، وعدم عرقلة حركة السير، مشيراً إلى أن عدم التوقف في وسط الطريق دون مبرر يعد مخالفة غرامتها 1000 درهم و6 نقاط مرورية.

وأكد أن استخدام التطبيق يأتي ضمن الشراكة والتعاون مع شركة ساعد للأنظمة المرورية تعزيزاً للجهود التطويرية في إسعاد المتعاملين وتقديم أرقى الخدمات، مشيداً بالتطورات التي حققتها (ساعد) في تخطيط الحوادث البسيطة.





وذكر أن التطبيق يتيح للمُبلغ، أولاً أن يجري طلب تقرير حادث في حال تعرضه لحادث بسيط بشكل مباشر من موقع الحادث عبر التطبيق من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات البسيطة لاستكمال بياناته، وثانياً تحديد موقعه عبر خريطة تفاعلية، وثالثا رفع تفاصيل الحادث والأضرار الناجمة عنه خلال دقائق لينتهي الإجراء بتأكيد استلام الطلب وإصدار تقرير الحادث عبر الإشعارات الذكية.

وأشار إلى أنه بإمكان المتعاملين الحصول على تقرير الحادث من خلال "تطبيق ساعد" وإجراء خدمة تخطيط الحوادث البسيطة بسهولة وسرعة خلال ثلاث دقائق في حال كانت جميع مستندات العميل جاهزة وقت وقوع الحادث.





وأوضح أنه في حال الإبلاغ عن الحادث البسيط من خلال تطبيق "ساعد الذكي"، فإنه يجب على السائق اختيار خدمة الإبلاغ عن حادث، ومن ثم إدخال رقم هاتفه ليقوم النظام بتحديد موقع الحادث تلقائيا، ومن ثم يطلب التطبيق من المتعامل تحديد الخيارات والتي تتضمن اختيار نوع الحادث، وإدخال صورة ملكية السيارة وصورة رخصة القيادة من خلال التقاط صورة لهما، وإدخال صورة المركبة والأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، مع إدخال صورة المركبة الأخرى والأضرار.





وحث المتعاملين على ضرورة التأكد من المعلومات المدخلة للمتسبب والمتضرر من الحادث، وإضافة كل المركبات المتعلقة بالحادث واختيار "موافق" لإتمام عملية الطلب بنجاح، ولفت إلى أنه يتم منح المتعامل رقم الطلب.





وذكرت شركة ساعد للأنظمة المرورية، أن تطبيق "ساعد الذكي" سيحقق أهداف ساعد الاستراتيجية في تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء والارتقاء بتقديم خدمة تخطيط الحوادث المرورية البسيطة لجمهور السائقين بشكل متكامل وذكي ويسهم في اختصار رحلة المتعامل وتوفير الوقت والجهد.