الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً صباح الأحد فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:54 والمد الثاني عند الساعة 05:20 والجزر الأول عند الساعة 11:07 والجزر الثاني عند الساعة 23:34.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:45 والمد الثاني عند الساعة 03:12 والجزر الأول عند الساعة 20:46 والجزر الثاني عند الساعة 08:19.