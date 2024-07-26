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علوم الدار

دليل إرشادي لبرنامج الفحص الطبي المبكر لحديثي الولادة

خلال إطلاق الدليل الإرشادي (من المصدر)
27 يوليو 2024 01:02

دبي (الاتحاد)

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أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدليل الإرشادي الوطني لبرنامج الفحص الطبي المبكر لحديثي الولادة، بهدف تنظيم وتوحيد إجراءات وقواعد الفحص الطبي لحديثي الولادة، الذين ولدوا بالدولة حسب أفضل الممارسات العالمية، وذلك لوقايتهم من مضاعفات صحية بشكل مبكر، وتوحيد قائمة الفحوص المخبرية والإكلينيكية، وتحديد المختبرات المرجعية على مستوى الدولة.
وحضر فعالية إطلاق دليل البرنامج الذي يندرج ضمن المشاريع التحولية من مجلس الوزراء، الدكتورة ندى حسن المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والوقاية، والدكتورة سعاد العور، رئيس قسم صحة الأسرة، بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لبرنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة بالدولة من الجهات الصحية الحكومية والخاصة.
وأكد الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن صحة حديثي الولادة من ضمن أولويات النظام الصحي بالدولة، وتحرص الوزارة على توفير خدمات صحية وقائية وعلاجية متكاملة، وفق أحدث المعايير الصحية الدولية، وذلك في إطار التزام الوزارة بتعزيز الوقاية من الأمراض وترسيخ نظم رعاية صحية قادرة على توفير أنماط عيش صحية لجميع الأعمار، بما يتسق مع العمل المتواصل نحو ركيزة «الرعاية الصحية عالية المستوى»، وذلك من خلال إدارة البرامج الصحية والمجتمعية لتعزيز جودة الحياة.

الفحص الطبي
حديثي الولادة
الولادة
الإمارات
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
وزارة الصحة
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